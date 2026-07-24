До бюджету Тернополя надійшло 6 млн грн від продажу землі на вул. Стуса: кошти спрямують постраждалим від ракетного удару

До бюджету Тернопільської міської територіальної громади надійшло 6 млн гривень від продажу земельної ділянки на вулиці Василя Стуса, 8. Виручені кошти використають для підтримки мешканців будинку, який був зруйнований внаслідок російської ракетної атаки.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, переможець земельного аукціону повністю виконав фінансові зобов’язання, сплативши всю суму. Також 24 липня завершили процедуру державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Нагадаємо, рішення про продаж ділянки депутати міської ради ухвалили 8 травня 2026 року. Земельну ділянку площею 0,34 га виставили на електронні торги через систему «Прозорро.Продажі» зі стартовою ціною 4,81 млн грн. Аукціон відбувся 26 червня 2026 року.

Відповідно до рішення міської ради, усі кошти, отримані від продажу земельної ділянки, спрямують на допомогу мешканцям будинку на вулиці Василя Стуса, 8, який був зруйнований внаслідок російського ракетного удару 19 листопада 2025 року.