У Тернополі діє гаряча лінія по боротьбі з коронавірусом

Інформація, яка надається за номером 098 441 59 81, систематизована за напрямками:

Кнопка 1 – з питань консультацій щодо виявлення симптомів та лікування COVID-19 у дорослого населення Тернопільської громади. Телефон розміщений в інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

Кнопка 2 – з питань отримання інформації про графіки роботи та контактні телефони сімейних лікарів, адреси та час роботи амбулаторій. Працює цілодобово;

Кнопка 3 – з питань консультацій щодо виявлення симптомів та лікування COVID-19 у дітей. Телефон розміщений в інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Працює цілодобово;

Кнопка 4 – з питань отримання консультацій у чергового лікаря КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2».Отримати консультаціїі тернополяни можуть і у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення за номерами телефону:

(0352)52-56-96 та (0352) 25-08-39 (з 08:00 до 17:15 год.).