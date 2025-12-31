До уваги водіїв та пішоходів! На території Тернопільської громади оголошено «жовтий» рівень системи оповіщення

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку із ускладненням погодних умов, а саме – хуртовиною, поривами вітру та ожеледицею, 31 грудня на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено «жовтий» рівень системи оповіщення.

Враховуючи значне випадання опадів у вигляді снігу, на вулицях Тернополя активно триває механізоване очищення доріг і тротуарів загального користування спецтехнікою «Міськшляхрембуд» та ТзОВ «Техно-Буд-Центр».

Просимо водіїв з відповідальністю та обережністю віднестись до погодних умов та без потреби не виїжджати приватним транспортом на вулиці міста, а також – не залишати автомобілі на проїжджій частині, на місцях для паркування транспортних засобів (у центральній частині міста) та у дворах для якісної і своєчасної роботи снігоприбиральної техніки.

Закликаємо управителів будинків та ОСББ сумлінно і добросовісно вживати всіх необхідних заходів для створення комфортного і безпечного пересування мешканців житлових будинків. Своєчасне проведення таких робіт запобігатиме утворенню ожеледиці та сприятиме зменшенню рівня травматизму.

Дізнатися, хто відповідальний за ту чи іншу територію у Тернопільській міській територіальній громаді, можна, переглянувши Інтерактивну карту відповідальності.

Додамо, згідно з інформацією українських синоптиків, 1 січня на Тернопільщині очікуються опади у вигляді снігу та пориви вітру. Тому усі міські комунальні служби впродовж доби працюватимуть в посиленому режимі.

Закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції на автошляхах, уникати ризикованих маневрувань і бути обачними на шляхопроводах, мостах, спусках і підйомах.