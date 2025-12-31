Мінкульт України та Польща продовжують співпрацю у пошукових роботах в Тернопільській та Волинській областях

Міністерство культури України повідомляє про продовження співпраці з Польщею у сфері історичної пам’яті. На підставі домовленостей Українсько-польської робочої групи та за результатами зустрічі Президентів України та Польщі, Володимира Зеленського та Кароля Навроцького, були надані дозволи на проведення пошукових робіт у Тернопільській та Волинській областях.

У 2026 році планується продовження досліджень на території колишнього села Пужники та пошукові роботи в колишніх колоніях Острівки та Воля Островецька на Волині.

Дозволи на дослідження стали результатом постійного діалогу між двома країнами, який сприяє зміцненню єдності народів і гідному вшануванню пам’яті про трагічні сторінки спільної історії.