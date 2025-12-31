Тернопільщина у зимовій негоді: рятувальники буксирують автобуси та прибирають дерева

Ожеледиця, мокрий сніг, пориви вітру та температурні гойдалки ускладнюють рух і підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод. У зв’язку з погіршенням погодних умов на Тернопільщині рятувальники постійно слідкують за ситуацією на автошляхах області. Підрозділи ДСНС працюють у режимі 24/7, перебуваючи в постійній готовності до реагування на будь-які виклики. Спеціалізована техніка завжди напоготові, щоб за потреби миттєво виїхати на допомогу.

За останні дні рятувальники вже неодноразово виїжджали на допомогу: буксирували рейсові автобуси, витягували авто зі снігових заметів та прибирали повалені дерева з проїжджої частини. Завдяки постійному моніторингу ситуації вдається оперативно реагувати та мінімізувати затримки руху.

Рекомендації для водіїв:

Утриматися від поїздок у негоду, якщо немає нагальної потреби;

Бути уважними за кермом;

Дотримуватись безпечної дистанції;

Мати при собі заряджений телефон, запас пального, лопату, трос та термоковдру.

Під час негоди навіть знайомий маршрут може стати пасткою. Не ризикуйте! У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.