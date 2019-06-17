Двісті кілограм тіста та майже сотня кілограмів сиру: у Чорткові спекли найбільшу круглу піцу в Україні

Чортків знову закарбував своє ім’я в історії України. Цього разу в гастрономічній сфері. Декілька тижнів підготовки, двісті кілограм тіста та майже сотня кілограм сиру, близько десяти годин важкої роботи на пекельно пекучому сонці, а ще – акробатика з тістом, запальні танці та круті діджей-сети – якщо коротко, саме так відбувся у Чорткові фестиваль «Піца-фест».

Ще зранку відомий чортківський піцайоло, котрий нещодавно представляв Україну на Чемпіонаті світу з виготовлення піци, разом зі своєю командою із піцерії «Presto» творили чергову переможну історію для нашого міста. Хлопці відчайдушно замахнулись на рекорд – захотіли спекти найбільшу круглу піцу України. Як виявилось, не дарма.