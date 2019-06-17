Двісті кілограм тіста та майже сотня кілограмів сиру: у Чорткові спекли найбільшу круглу піцу в Україні
Чортків знову закарбував своє ім’я в історії України. Цього разу в гастрономічній сфері. Декілька тижнів підготовки, двісті кілограм тіста та майже сотня кілограм сиру, близько десяти годин важкої роботи на пекельно пекучому сонці, а ще – акробатика з тістом, запальні танці та круті діджей-сети – якщо коротко, саме так відбувся у Чорткові фестиваль «Піца-фест».
Ще зранку відомий чортківський піцайоло, котрий нещодавно представляв Україну на Чемпіонаті світу з виготовлення піци, разом зі своєю командою із піцерії «Presto» творили чергову переможну історію для нашого міста. Хлопці відчайдушно замахнулись на рекорд – захотіли спекти найбільшу круглу піцу України. Як виявилось, не дарма.
І допоки команда піцайол майже без перерви трудилась, борючись зі спекою, на площі Героїв Євромайдану не сумував ніхто. Національна збірна України з флейрінгу (акробатика з тістом) з головної сцени демонструвала дивовижні речі з тістом, яких раніше Чортків ще не бачив. Танцівниці із «Real Dance Studio» під керівництвом Світлани Міщенко підготували для гостей фестивалю звітний концерт, який, схоже, не залишив байдужим нікого – адже глядачів ставало дедалі більше і більше.
Відомий діджей Julik по-справжньому запалював молодь своїми треками і змушував піддатись ритму всіх без виключення. Не обійшлось і без обіцяного Holifest, де із кількох «гармат» випустили близько сотні кілограм різнокольорових фарб.
І, на завершення, найбільш хвилююча мить. Останній шматок піци вже на своєму місці. Представник Книги рекордів України уважно заміряє довжину піци у діаметрі і… Є рекорд – 848 сантиметрів!
Cльози на очах Віталія Колошиця, сльози на очах багатьох мешканців міста, яка усвідомлюють, яка титанічна праця підкорилась піцайолі, які розуміють, через що йому довелось перейти, стоячи близько десяти годин на аномальній спеці, аби зробити для Чорткова та чортків’ян свято! Овації, оплески та вигуки «Молодець!» ні на мить не стихали.
Міський голова Володимир Шматько представив Віталія як людину, яка нічого не боїться на своєму шляху, впевнено йде до цілі та закликає всіх робити так само, та передав рекордсмену слово. «Я розумів, що рано чи пізно мені дадуть мікрофон і потрібно буде щось сказати. Я чесно готувався. Але зараз стільки емоцій… Зізнаюсь, не розраховував, що прийде стільки людей! Дякую вам усім, Чортків справді заслуговує такого свята!», – сказав Віталій, ледь стримуючи сльози. А наостанок пообіцяв: «Наступного року ми зробимо для вас щось ще більш грандіозне!».