ДЮСШ з ігрових видів спорту запрошує юних тернополян на баскетбол

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту запрошує юних спортсменів спробувати свої сили в одному з найпопулярніших і найдинамічніших видів спорту – баскетболі.

Заняття відбуватимуться на базі шкіл міста:

  • для дітей 2017-2018 років народження – у школі №17;
  • для дітей 2018-2019 років народження – у школі №11.

ДЮСШ запрошує батьків не зволікати з реєстрацією, адже кількість місць у групах обмежена.

Зареєструватися можна:

