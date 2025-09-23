ДЮСШ з ігрових видів спорту запрошує юних тернополян на баскетбол

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту запрошує юних спортсменів спробувати свої сили в одному з найпопулярніших і найдинамічніших видів спорту – баскетболі.

Заняття відбуватимуться на базі шкіл міста:

для дітей 2017-2018 років народження – у школі №17;

для дітей 2018-2019 років народження – у школі №11.

ДЮСШ запрошує батьків не зволікати з реєстрацією, адже кількість місць у групах обмежена.

Зареєструватися можна:

через мобільний додаток «е-Тернопіль»;

або ж на Порталі мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.