Тернопіль: затримано чоловіка, який вимагав хабар за “вирішення” питання військового обліку

Слідчі поліції повідомили про підозру тернополянину за вимагання та отримання п’яти з половиною тисяч доларів неправомірної вигоди.

Фігурант пообіцяв вирішити питання щодо зняття з розшуку за порушення військового обліку.



У ході слідчо-оперативних заходів співробітники відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції встановили, що 28-річний житель обласного центру пообіцяв військовозобов‘язаному вирішити питання щодо зняття його з розшуку в системі «Оберіг» без проходження військово-лікарської комісії. Під час зустрічі фігурант попросив надати необхідні документи та озвучив суму вартості «послуг» – п’ять з половиною тисяч доларів.



Чоловік зрозумів, що вимагання грошей є протиправним і відмовився платити, тоді зловмисник став погрожувати, що йому відомі анкетні дані й у випадку відмови чоловіка затримають та доставлять до найближчого ТЦК та СП.



Затримали фігуранта співробітники відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції під час отримання ним п’яти з половиною тисяч доларів хабаря. Зловмисникові оголосили підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.







