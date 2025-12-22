Увага! У Тернополі зникла 13-річна дівчинка!
❗ РОЗШУК БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОЇ ДИТИНИ❗
Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зникла неповнолітня: ЛЕЩИШИН Каріна Юріївна, 14.06.2012 р.н.
Близько двох годин тому дівчина вийшла з квартири за місцем проживання у м. Тернополі та не повернулася. На зв’язок не виходить.
Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне до плечей.
Одягнена: білі кросівки, чорні джинси, чорна коротка куртка з капюшоном
Якщо Вам відомо будь-які відомості про можливе місцезнаходження Лещишин К.Ю., просимо повідомити по телефону 0501020236, або на лінію 102 чи у найближче відділення поліції.