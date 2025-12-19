Кіберполіція та Сервісні центри МВС попереджають: не замовляйте в інтернеті «послуги» з виготовлення документів

Наразі в інтернеті та популярних соцмережах почастішали випадки шахрайства під приводом виготовлення нібито справжніх документів. Зловмисники пропонують «швидкі послуги» з отримання посвідчень водія, відкриття додаткових категорій на керування транспортними засобами та навіть продаж номерних знаків за гроші.



Для введення людей в оману шахраї також використовують фішингові сайти, що імітують офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Мета таких аферистів – виманити гроші та персональні дані користувачів для подальшого незаконного використання.



Працівники сервісних центрів МВС та кіберполіцейські безперервно здійснюють моніторинг мережі Інтернет та виявляють шахрайські ресурси.



У деяких випадках користувачі таки отримують замовлені документи, які виявляються підробленими та не відображаються у державних реєстрах, застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах.



Використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.



Єдиний спосіб отримати посвідчення водія – скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.



Щоб знизити ризики підробки, сервісні центри МВС постійно посилюють захист документів. Так, з 1 серпня 2024 року посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видаються на бланках із додатковими елементами захисту.



На захисному покритті до голографічного зображення емблеми МВС додалося спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер та шести цифр. Це маркування розміщене з лівої сторони бланка. А з квітня 2024 року було запроваджено QR-код на свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, який дозволяє онлайн перевірити дані документа у державному електронному реєстрі. Такий посилений захист суттєво знижує ризики підробки водійських документів шахраями.



Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС закликають громадян бути уважними та користуватися тільки офіційними каналами отримання послуг. Перевірити справжність документів можна через онлайн-сервіс перевірки документів на офіційному вебсайті.



Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.



Щоб повідомити про шахрайський контент в інтернеті – подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.







