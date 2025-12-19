23 захисники України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

На 54-ій сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення посмертно присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 23 захисникам України, які загинули, виконуючи свій обов’язок на фронті.

Серед удостоєних званнями — герої, які віддали своє життя за свободу та незалежність України:

Барладин Віталій Михайлович , солдат

Бачевич Михайло Іванович , солдат

Брилінський Ігор Ярославович , сержант

Буда Андрій Володимирович , солдат

Войнаровський Сергій Сергійович , солдат

Гавришко Федір Володимирович , старший сержант

Гирило Ярослав Валерійович , солдат

Глива Іван Вікторович , солдат

Гулька Петро Мирославович , матрос

Дзюбик Василь Анатолійович , солдат

Забояк Михайло Омелянович , старший сержант

Ковальчук Назар Вікторович , сержант

Козачук Сергій Петрович , молодший сержант

Костишин Юрій Леонідович , молодший сержант

Ларін Ігор Васильович , підполковник Збройних сил України

Рудий Ігор Євгенович , солдат

Тарас Назарій Петрович , молодший сержант

Томчук Василь Сергійович , сержант

Флісак Анатолій Анатолійович , солдат

Халупа Ігор Іванович , солдат

Чумаков Володимир Юрійович , солдат

Штокало Роман Богданович , головний сержант

Юськевич Віталій Русланович, солдат

Це вияв пошани та вдячності за їхній героїзм і самопожертву. Вічна пам’ять та шана героям, які загинули за нашу країну. 💙💛