23 захисники України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
На 54-ій сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення посмертно присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 23 захисникам України, які загинули, виконуючи свій обов’язок на фронті.
Серед удостоєних званнями — герої, які віддали своє життя за свободу та незалежність України:
-
Барладин Віталій Михайлович, солдат
-
Бачевич Михайло Іванович, солдат
-
Брилінський Ігор Ярославович, сержант
-
Буда Андрій Володимирович, солдат
-
Войнаровський Сергій Сергійович, солдат
-
Гавришко Федір Володимирович, старший сержант
-
Гирило Ярослав Валерійович, солдат
-
Глива Іван Вікторович, солдат
-
Гулька Петро Мирославович, матрос
-
Дзюбик Василь Анатолійович, солдат
-
Забояк Михайло Омелянович, старший сержант
-
Ковальчук Назар Вікторович, сержант
-
Козачук Сергій Петрович, молодший сержант
-
Костишин Юрій Леонідович, молодший сержант
-
Ларін Ігор Васильович, підполковник Збройних сил України
-
Рудий Ігор Євгенович, солдат
-
Тарас Назарій Петрович, молодший сержант
-
Томчук Василь Сергійович, сержант
-
Флісак Анатолій Анатолійович, солдат
-
Халупа Ігор Іванович, солдат
-
Чумаков Володимир Юрійович, солдат
-
Штокало Роман Богданович, головний сержант
-
Юськевич Віталій Русланович, солдат
Це вияв пошани та вдячності за їхній героїзм і самопожертву. Вічна пам’ять та шана героям, які загинули за нашу країну. 💙💛