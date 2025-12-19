16:09 | 19.12.2025
23 захисники України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

На 54-ій сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення посмертно присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 23 захисникам України, які загинули, виконуючи свій обов’язок на фронті.

Серед удостоєних званнями — герої, які віддали своє життя за свободу та незалежність України:

  • Барладин Віталій Михайлович, солдат

  • Бачевич Михайло Іванович, солдат

  • Брилінський Ігор Ярославович, сержант

  • Буда Андрій Володимирович, солдат

  • Войнаровський Сергій Сергійович, солдат

  • Гавришко Федір Володимирович, старший сержант

  • Гирило Ярослав Валерійович, солдат

  • Глива Іван Вікторович, солдат

  • Гулька Петро Мирославович, матрос

  • Дзюбик Василь Анатолійович, солдат

  • Забояк Михайло Омелянович, старший сержант

  • Ковальчук Назар Вікторович, сержант

  • Козачук Сергій Петрович, молодший сержант

  • Костишин Юрій Леонідович, молодший сержант

  • Ларін Ігор Васильович, підполковник Збройних сил України

  • Рудий Ігор Євгенович, солдат

  • Тарас Назарій Петрович, молодший сержант

  • Томчук Василь Сергійович, сержант

  • Флісак Анатолій Анатолійович, солдат

  • Халупа Ігор Іванович, солдат

  • Чумаков Володимир Юрійович, солдат

  • Штокало Роман Богданович, головний сержант

  • Юськевич Віталій Русланович, солдат

Це вияв пошани та вдячності за їхній героїзм і самопожертву. Вічна пам’ять та шана героям, які загинули за нашу країну. 💙💛

