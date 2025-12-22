Поліцейські Тернопільщини застерігають від кишенькових злодіїв та неуважності

До співробітників Збаразького відділення поліції із заявою про втрату коштів звернулася жителька Тернопільського району. Жінка повідомила, що з її сумки зникли понад 5000 доларів США.



За словами заявниці, гроші вона поклала у блокнот і пішла на ринок. Коли ж підійшов час розраховуватися за покупки, вона виявила відсутність коштів. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.



Поліцейські наголошують, що ринки та інші місця масового скупчення людей – одна з найулюбленіших “локацій” кишенькових злодіїв.



Проте інколи зникнення майна може бути наслідком не лише злочину, а й звичайної неуважності. Під час перебування на ринку чи в інших багатолюдних місцях варто регулярно перевіряти наявність гаманця, документів і коштів та не залишати сумки без нагляду.



У разі втрати або підозри на крадіжку правоохоронці радять негайно звертатися до поліції.

Поділіться:









