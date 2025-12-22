Схід вантажного поїзд: рух поїздів в західному напрямку затримано

Неподалік Коростеня – схід вантажного поїзда. Причини уточнюються, повідомляють в Укрзалізниці.



Через “негабарит” по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив.



Серед пасажирів – без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом – допомогу надано по місцю).



Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги.



Вплив на рух: із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляємо об’їзним маршрутом). Також буде вплив для низки наступних поїздів – вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин.

Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.



Поїзд №98 Ковель – Київ як виключення пропустять через Житомир, тут затримка буде дещо меншою.



По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня – і аналогічно в зворотному напрямку. Загалом про зміни у приміському русі детальніше – на каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди“.







