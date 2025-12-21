Тернопільщина втратила захисника Руслана Ребрину

Теребовлянська громада з глибоким сумом і болем у серці сповіщає про ще одну непоправну втрату. На війні загинув мешканець м.Теребовля солдат Ребрина Руслан Павлович, 06.06.1972 року народження.



Життя захисника обірвалося 19 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок ураження ворожим FPV-дроном у районі н.п. Грушівка Харківської області.



Солдат Руслан Ребрина проходив службу на посаді моториста відділення буксирних катерів. У лавах Збройних Сил України він мужньо захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави з 09 грудня 2024 року.



Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого захисника. У цей скорботний час розділяємо ваш біль і схиляємо голови в жалобі разом з вами.



Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!

