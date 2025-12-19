“Це виважене рішення”: голова Байковецької ОТГ прокоментував складання повноважень

Голова Байковецької об’єднаної територіальної громади, що на Тернопільщині, Анатолій Кулик написав заяву на складання повноважень. Він активно підтримував реформу децентралізації ще від її початку й очолював громаду, в складі якої зараз 15 населених пунктів, майже 20 років. 19 грудня Суспільне поспілкувалося з Анатолієм Куликом й поцікавилося причинами такого рішення. Багаторічний керівник Байковецької ОТГ розповів про підсумки своєї роботи, хто виконуватиме обов’язки голови і те, яким би він хотів бачити майбутнього керівника чи керівницю ОТГ після виборів.

Далі його пряма мова:

“Хочу сказати, що це виважене рішення. Я довго думав над цим, бо мені дуже важливо, як буде розвиватися в подальшому Байковецька громада. Я вклав у розвиток Байковецької громади, власне, з початку децентралізації практично всього себе.

Причина складання повноважень

Для мене важливо було, щоб люди, які проживають в нашій громаді, відчували себе європейцями. Але час іде і я відчув, що оте, що досягнуто, це рівень той, який я можу зараз принести. Щоб порухатися далі треба, щоб могли прийти нові, молоді, досвідчені працівники. А тим більше, що останнім часом трошки похитнулося здоров’я. Щоб його зберегти, я прийняв рішення, що я більше зможу надати допомоги, якщо будуть до мене звертатися у вигляді консультацій. Буду радий їм допомагати. Ну, і разом з тим, щоб довше споглядати, як буде розвиватися Байковецька громада, й було таке рішення прийняте.

Початок децентралізації та головні виклики

Я очолював громаду чотири каденції, став головою в 2006 році. Приступив на посаду сільського голови тоді Байковецької громади Байковецького села, тоді була одна сільська рада. Починалася децентралізація і викликів було дуже багато. Найбільший — зберегти Байківці і Байковецька громаду, як самостійну юридичну одиницю, щоб вона не влилася у величезну громаду, теж непогану нинішню громаду, громаду Тернопільську. Тому що інтереси жителів і вимоги жителів сільської громади ніяк не співпадуть із вимогами жителів міської громади.

Наша ідентичність сільська, була для мене завжди важливою і я хотів її зберегти, хотів зберегти цю громаду, як сільську громаду. А це був виклик, бо там були різні пропозиції: 30-кілометрова зона, фінансова самодостатність громад. І от, власне, оця фінансова самодостатність громад — ті кроки, які вдалось мені зробити до децентралізації, коли розмістити завод Бортнеце на нашій території який став дуже важливим бюджетоутворюючим підприємством в громаді, і ми були самодостатні. І вже на той час ми мали реверс, тобто вилучення до державного бюджету.

Це два показники — активність громади і показник економічності, і дав можливість нам зберегти громаду як Байковецьку сільську територіальну громаду.

Байковецька ОТГ

Громада за цей рік виконує бюджет. 10% від загального фонду бюджету допомогла Збройним силам України і ми вже затвердили бюджет на вчорашній сесії. Теж така допомога буде зберігатися для того, щоб прискорити нашу перемогу.

Разом з тим є перспектива розвитку громади в подальшому, збільшувати її економічну потужність, тому що ми почали розробляти комплексний план просторового розвитку і на підставі цього документу, який з часом буде затверджений, ми зможемо в себе розмістити великі агломерації, де будуть створюватись робочі місця. Тому я за майбутнє громади спокійний, вона жива, це цілий організм.

Громада — це єдиний організм, який працює, щоправда, деколи є збої, бо так воно завжди буває, але це нормальний здоровий організм, який може функціонувати самостійно.

Хто виконуватиме обов’язки голови Байковецької ОТГ

За процедурою виконуватиме обов’язки сільського голови секретар громади — це Турчманович Юля Романівна. Сесія прийняла рішення, я з 30-го числа вже повністю складаю повноваження. Зараз іде процес передачі документів, відповідних настанов. Це треба обов’язково передати все людині. Вона мала свою роботу, а тепер матиме таке навантаження.

Секретар виконуватиме ці обов’язки до нових виборів, а коли вибори будуть, це вже відомо лише не знаю кому, коли закінчиться війна в Україні. Бо каденція фактично закінчилась, але Верховна рада продовжила нашу каденцію, тому що є безперервність влади, є такий термін для того, щоб надавати відповідні послуги для наших жителів.

А тоді будуть вибори, будуть нові кандидати, буде громада вибирати достойного, хто зможе управляти громадою, кому вони довірять. Він чи вона, в першу чергу, повинні любити людей. Цей керівник повинен бути успішніший, ніж я. він має зберегти громаду і примножити її, тому що потенціал громади є, щоб долучити додатково ті громади, які не є фінансово достатніми. Для того, щоб цей бюджет, вкласти в розвиток тих сфер, які потребуються”.