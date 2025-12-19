Батьків 10-річних порушників ПДР у Тернополі оштрафовано за неналежне виховання дітей

Патрульна поліція Тернопільської області виявила відео в соціальних мережах, на якому двоє дітей, керуючи електросамокатами, виконували небезпечні маневри між автомобілями та на пішохідному переході. Це створювало серйозну загрозу для їхнього життя та безпеки інших учасників дорожнього руху.

Інспекторка служби освітньої безпеки, звернувшись до класного керівника, встановила, що порушниками є 10-річні учні місцевої школи. Після цього батьків дітей запросили до навчального закладу, де поліцейська провела профілактичну бесіду та склала адміністративні протоколи за неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

Інформацію передали до ювенальної поліції для подальшого розгляду справи. Рішення ухвалюватиме суд.

Пам’ятайте, що безпека на дорозі — це відповідальність не тільки дітей, але й дорослих!