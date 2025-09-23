Історична синагога в Гусятині: занедбана пам’ятка чи наркопритон?

Гусятин – одне з малих містечок Тернопільської області, яке має велику історичну та культурну цінність. Особливе місце в історії займає місцева синагога, яка є однією з семи синагог в Україні, що внесена до списку пам’яток архітектури національного значення. Однак, на жаль, цей архітектурний шедевр переживає складний період. Зараз, коли в будівлі перестав функціонувати краєзнавчий музей, споруда з кожним роком руйнується все більше.

Синагога в Гусятині є однією з найстаріших архітектурних пам’яток цього регіону, датуючи своїми витоками кінець XVI – початок XVII століття. Побудована ще в середині XVI століття, вона стала важливим символом хасидської єврейської громади, яка тоді була досить чисельною у Гусятині. Синагога мала оборонний характер, адже входила до складу оборонної лінії міста, і навіть в архітектурі помітні оборонні елементи, як, наприклад, гарматні стрільниці, що досі збереглися в першому ярусі.

Унікальність синагоги полягає не тільки в її архітектурних особливостях, але й в її декорі. Східні мотиви, які красномовно проявляються в ліпленому декорі, відображають єврейську культурну спадщину. Синагога була не тільки культовим місцем, а й культурним центром, який мав значення для всієї громади.

Проте, від часу її відбудови у 1950-х роках після Другої світової війни, коли західна та частково північна частини були зруйновані, синагога переживає занепад. Споруда, яка в минулому була домівкою для музею, тепер стоїть без нагляду. Пам’ятка, яка колись служила своєму народу, сьогодні є в занедбаному стані. Останні новини з групи Гусятин історичний свідчать, що будівля не тільки зруйнована, але й стала притулком для наркоманів та алкоголіків. Більше того, один із стін обвалився, а віконна рама випала, і це стало сигналом для чергового напливу зловмисників. Проблема з охороною і небажанням місцевої влади навести порядок в синагозі стає все більш очевидною.

Особливо тривожним є той факт, що охоронна збереженість цього об’єкта не здійснюється належним чином, і немає чіткої стратегії з його відновлення чи консервації. Місцеві жителі та історики, що зберігають пам’ять про синагогу, закликають до термінових заходів для збереження цієї унікальної архітектурної пам’ятки.

Синагога Гусятина є важливою частиною культурної спадщини України, і збереження таких об’єктів повинно бути пріоритетом не тільки на місцевому рівні, а й для держави загалом. Якщо сьогодні не вжити заходів для реставрації та збереження синагоги, ми можемо втратити одну з найбільших архітектурних пам’яток країни.

Світлини Бориса Голяєва