На війні загинув молодий захисник Вадим Терновий з Тернопільщині

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 11 грудня 2025 року в районі н. п. Михальчина Слобода, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, інспектор прикордонної служби 2 категорії – навідник-оператор 3 відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України військової частини ****, солдат ТЕРНОВИЙ Вадим Сергійович, 1992 року народження. Повідомив міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Вадима!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас







