Как выбрать виски по настроению, а не по вкусу: праздничное руководство

Большинство людей выбирают виски по вкусовому профилю — он может быть дымным, фруктовым, пряным, сладким. Но во время празднования настроение гораздо важнее сухих классификаций. Алкоголь должен соответствовать атмосфере: будь то распаковка подарков в полночь, встреча с друзьями или тихий зимний вечер вдвоем. Так что иногда лучшее решение — просто прислушаться к внутренним пожеланиям, так как хороший виски — для каждого свой.

Для уютного вечера под пледом

Представьте себе крепкий спиртной напиток, который ощущается так, будто надеваешь теплые носки. Ищите:

слабо-умеренный торфяной аромат;

ноты меда, ванили, печеного яблока;

выдержку в бочках из-под хереса Oloroso;

пониженную крепость (40–43 % об.) для более мягкого вкуса.

Несколько хороших примеров: Glenmorangie Original, Aberfeldy 12, Bushmills 16 или любой другой односолодовый виски, выдержанный в емкостях из-под хереса. Это идеальный вариант для чтения или киномарафона.

Для громкой вечеринки в кругу друзей

Время для виски, которое одинаково хорошо смакует в чистом виде и в составе коктейлей. Лучше всего подойдут:

синглмолты, выдержанные в бочках из-под бурбона;

бленды с цитрусовыми и фруктовыми нотами;

цветочные сладкие стили — как купажи из Лоуленда (Шотландия).

Остановитесь на разливах от Glen Grant, Nikka, Monkey Shoulder, Aberlour. Такой виски моментально поднимает настроение.

Для вдумчивого медитативного зимнего вечера

Некоторые вечера особенно располагают к самоанализу — как последние дни декабря или затишье после праздников. И для них важен виски с правильными характеристиками:

крепкий — от 46 % об.;

со сложным вкусом, благодаря двойной выдержке в разных типах древесины;

с нотами какао, эспрессо, сухофруктов;

со стойким и выразительным послевкусием.

Такие крепкие спиртные напитки представлены в портфолио Lagavulin, Ardbeg (Uigeadail), Redbreast (12 Cask Strength) и GlenDronach. Это виски не для фона, а для полного погружения в момент.

Для праздничной семейной атмосферы

На семейных застольях собираются люди разного возраста и с разным подходом к выбору алкоголя. Именно поэтому нужно предложить гостям что-то универсальное — мягкое, уютное и согревающее. Если дымный привкус, то мягкий. Плотность — средняя. А вкусо-ароматический профиль — с балансом фруктов, ванили и пряностей. Отличные варианты:

Jameson Black Barrel;

Balvenie 12 DoubleWood;

Tomatin 12;

Bulleit Bourbon.

Ну а если смешиваете коктейли, пробуете новые сочетания или проводите дегустационные сессии — выбирайте бутылки, которые выделяются. Это могут быть дистилляты, прошедшие выдержку в бочках из-под рома, стаута или IPA. А еще — виски с выразительно тропическими или травянистыми оттенками, что нехарактерно для классических стилей. Еще один вариант — лимитированные сезонные выпуски, которые также станут отличным дополнением к личной коллекции или подарком для важного человека.