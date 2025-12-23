На Тернопільщині аварійні відключення світла

Зранку російські війська здійснюють масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. Вибухи пролунали у Києві, Рівному, на Черкащині та Івано-Франківщині.

Внаслідок атаки та пошкодження енергетичних об’єктів у низці регіонів України запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Тернопільська область теж знеструмлена.

Як повідомляють енергетики, з метою збереження сталої роботи об’єднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних об’єктів ворогом, за командою НЕК «Укренерго» 23 грудня з 08:21 і до окремого розпорядження у Тернопільській області введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ).

Також без електропостачання залишається Хмельницька область. Екстрені відключення світла введені у Києві та Київській області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині та Черкащині.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Мешканців Тернопільщини просять зберігати спокій, стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій під час відновлення електропостачання.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.