На Тернопільщині “свідок Єгови”, який відмовився отримати повістку, сяде за грати

8 листопада 2023 року Чортківський районний суд виніс вирок Віктору М., якого було визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Відповідно до рішення суду, Віктор М. був засуджений до 3 років позбавлення волі.

Випадок стосується події, що сталася 10 квітня 2023 року, коли Віктор М. відмовився отримати бойову повістку та відправитися до військової частини, незважаючи на висновок військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби. У своєму захисті він заявив, що не міг виконати військовий обов’язок через свої релігійні переконання, адже є членом релігійної громади “Свідки Єгови”, а також через догляд за своєю 88-річною бабцею.

Захисник подавав апеляцію, просив скасувати вирок, визнати Віктора невинуватим та закрити справу через відсутність складу правопорушення. Він також посилався на ст. 35 Конституції України, яка гарантує свободу віросповідання, і на рішення Європейського суду з прав людини, що дозволяє відмову від служби з релігійних переконань.

Однак, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, дослідивши матеріали справи, прийшла до висновку, що рішення першої інстанції було обґрунтованим та законним. Суд також зазначив, що під час дії воєнного стану в Україні право на альтернативну службу припинене, і релігійні переконання не є підставою для ухилення від мобілізації в умовах збройної агресії.

Суд наголосив, що ухилення від призову під час мобілізації є злочином, який не може бути виправданий релігійними переконаннями в умовах військового часу.

Відмову Віктора М. виконати законні вимоги військкомату суд визнала незаконною. Зважаючи на обставини, суд залишив вирок Чортківського районного суду без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.