Тернопіль без води

У Тернополі через аварійне відключення електрики тимчасово припинене водопостачання. У зв’язку з аварійними відключеннями електроенергії на об’єктах “Тернопільводоканалу” у місті тимчасово припинено централізоване водопостачання.

Наразі їх поступово підключають до резервних джерел живлення. Через складність обладнання та масштаб відключень процес відновлення водопостачання займає певний час.

Вода у будинках з’являтиметься поступово, у міру запуску об’єктів після підключення до резервного живлення.

На період відсутності води мешканці Тернополя можуть скористатися колонками-качалками та бюветами.