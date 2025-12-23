10:31 | 23.12.2025
Тернопіль без води

У Тернополі через аварійне відключення електрики тимчасово припинене водопостачання. У зв’язку з аварійними відключеннями електроенергії на об’єктах “Тернопільводоканалу” у місті тимчасово припинено централізоване водопостачання.

⚡ Наразі їх поступово підключають до резервних джерел живлення. Через складність обладнання та масштаб відключень процес відновлення водопостачання займає певний час.

🏠 Вода у будинках з’являтиметься поступово, у міру запуску об’єктів після підключення до резервного живлення.

🚰 На період відсутності води мешканці Тернополя можуть скористатися колонками-качалками та бюветами. 

 

