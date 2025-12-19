Компанія “Креатор-Буд” отримала дві винагороди на церемонії нагородження  головної будівельнї премії 2025 року

18 грудня 2025 року у Києві в Hyatt Regency Kyiv відбулася церемонія нагородження Ukrainian Building Awards 2025, наймасштабнішої події будівельного та девелоперського ринку України, де були визначені ключові лідери галузі.

Компанія “Креатор-Буд” здобула дві престижні нагороди:

НАДІЙНИЙ ДЕВЕЛОПЕР

ЛІДЕР ПРОГРЕСИВНИХ РІШЕНЬ У ДЕВЕЛОПМЕНТІ

Ігор Гуда, Голова Ради Директорів компанії “Креатор-Буд”, висловив своє захоплення і подяку за досягнення:

“Цей рік був насиченим і важливим, і завершити його на Ukrainian Building Awards — велике свято для нас. Я щиро дякую команді «Креатор-Буд», партнерам і всім, хто був поруч цього року. Саме завдяки вам наші проєкти були помічені, і ми отримали ці нагороди. Це ще одне підтвердження того, що наша робота важлива, і що разом ми робимо будівельну галузь кращою.”

Він також зазначив важливість такого заходу для всієї будівельної спільноти:

“Премія 2025 — важливий день для всієї будівельної спільноти. Я є гостем цієї події вже не перший рік, але цього разу була справді особлива атмосфера. Був радий побачитися і поспілкуватися з колегами у сфері девелопменту, архітектури та будівництва — це дійсно яскраве та масштабне завершення цього року.”

Ігор Гуда також подякував своїй команді:

“Пишаюся усією командою «Креатор-Буд» за професіоналізм у створенні проєктів та залізну витримку. Радий створювати такі масштабні будівельні проєкти, які відгукуються у серцях багатьох інвесторів.”

Ці нагороди стали важливим етапом для компанії, підтверджуючи її лідерство та інноваційність у будівельній сфері України.