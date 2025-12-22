У Тернополі суд не покарав чоловіка, який лаявся на копів та влаштував безлад у центрі

У Тернополі резонансна справа про грубе порушення громадського порядку завершилася повною безкарністю для головного фігуранта. Чоловік, який влаштував справжню «виставу» на вулиці Новий Світ, зумів обійти правосуддя завдяки бюрократичним нюансам та затягуванню часу. Незважаючи на наявність доказів та затримання «на гарячому», порушник не понесе жодної фінансової чи адміністративної відповідальності за свої дії, пишуть Тернопільські події.

Історія розпочалася ще у серпні цього року, коли патрульні поліцейські затримали тернополянина у стані сильного алкогольного сп’яніння. За матеріалами справи, чоловік мав вкрай неохайний вигляд, чим відверто ображав громадську мораль у публічному місці. Окрім того, він поводився агресивно та нецензурно лаявся на адресу правоохоронців, ігноруючи зауваження та порушуючи спокій мешканців мікрорайону.

Усі деталі цієї «вечірки» просто неба були зафіксовані на натільні камери поліцейських, що мало б стати беззаперечним доказом у суді. Проте з моменту передачі справи до Феміди почався тривалий процес ігнорування. Порушник просто не з’являвся на судові засідання, які призначалися у вересні, жовтні, листопаді та грудні. Кожна повістка залишалася без відповіді, а розгляд справи щоразу переносився.

Ситуація виявилася настільки патовою, що навіть примусовий привід, ухвалений судом, не допоміг доставити чоловіка до зали засідань. Поліцейські не змогли виконати ухвалу, а сам «герой» Нового Світу продовжував уникати зустрічі з правосуддям. Така тактика затягування виявилася максимально ефективною в умовах чинного адміністративного законодавства, яке обмежує терміни накладення стягнення.

Фінал цієї історії настав 17 грудня, коли суд таки розглянув матеріали справи. Суддя офіційно визнав тернополянина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, підтвердивши факт хуліганства та образи громадської моралі. Однак одночасно з цим справу було закрито. Оскільки з моменту інциденту в серпні минуло понад три місяці, встановлений законом термін притягнення до відповідальності офіційно сплив.

У результаті серійний порушник спокою не заплатить жодної копійки штрафу та не понесе жодного іншого покарання. Цей випадок став яскравим прикладом того, як недосконалість системи та можливість ігнорувати судові повістки дозволяють дебоширам уникати відповідальності. Громада Тернополя залишається з питанням: як запобігти подібним випадкам у майбутньому, якщо закон дозволяє просто «перечекати» покарання?