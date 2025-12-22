12:38 | 22.12.2025
На Тернопільщині неповнолітній пʼяний мотоцикліст влаштував ДТП

19 грудня на Тернопільщині сталася  дорожньо-транспортна пригода. Неповнолітній мотоцикліст потрапив до лікарні з травмами та алкогольним отруєнням.

Вночі, близько 2 години, в результаті аварії з мотоциклом Tekken на Тернопільщині травмувався 17-річний юнак. Він не впорався з керуванням, через що мотоцикл перекинувся. При огляді медики виявили в нього алкогольне отруєння.

Згодом його госпіталізували до медзакладу з тілесними ушкодженнями.

