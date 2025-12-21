У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії – 5 нових священників

21 грудня, напередодні празника Різдва Христового, у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ відбулися ієрейські свячення п’яти дияконів. Священничі рукоположення звершили три єпископи архиєпархії у різних храмах і духовних осередках. Новими ієреями стали випускники Тернопільської духовної семінарії: Павло Яриш, Любомир Безносий, Степан Мартинюк, Богдан Савка та Олег Кузнецов, повідомляє пресслужба архиєпархії.

В Архикатедральному соборі міста Тернополя архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк уділив ієрейські свячення дияконам Богдану Савці та Олегу Кузнецову.

У проповіді архиєрей зосередив увагу на темі віри та прикладі святих праотців, яких Церква згадує у цей день, наголосивши, що вони є наставниками у вірі для кожного християнина:

“Це були такі самі люди, як ми, з того самого тіла і крові. Єдине, що їх відрізняло, – у них була більша віра. Вірою вони робили немислимі речі, вірою долали війни, втрати й труднощі. Їм не було легко, але віра була для них силою”.

Митрополит також підкреслив, що родовід Ісуса Христа, про який читає Євангеліє цієї неділі, включає людей різних – тих, хто падав і вставав, – аби показати, що кожен покликаний до родини Христа і до живої, діяльної віри, яка веде до ясел Спасителя.

Того ж дня у Марійському духовному центрі “Зарваниця” відбулася урочиста Божественна Літургія, під час якої архиєпископ-емерит Василій Семенюк уділив ієрейські свячення дияконам Степану Мартинюку та Любомиру Безносому.

У спільній молитві взяли участь численне духовенство, семінаристи та вірні, які розділили радість цієї важливої події в житті Церкви.

У своїй проповіді владика Василій особливо наголосив на важливості вдячності як фундаментальної християнської чесноти, підкресливши, що вона є джерелом духовної сили, покори та вірності Божому покликанню.

Наприкінці Літургії архиєрей привітав нововисвячених ієреїв, побажавши їм ревного і плідного служіння, мудрості у пастирській праці та постійної опіки Пресвятої Богородиці.

Ще одне рукоположення цього дня відбулися на парафії святого великомученика Димитрія у селі Красносільці Збаразького деканату, де єпископ-помічник Володимир Фірман уділив ієрейські свячення диякону Павлу Яришу.

У проповіді архиєрей звернув увагу на таємницю Воплочення Божого Сина, який народжується у вбогості ясел, наголосивши, що сенс життя людини полягає не у комфорті, а у близькості з Богом:

“Син Чоловічий прийшов не щоб Йому служили, але щоб служити і дати життя Своє за багатьох. Справжнім щастям та змістом життя людини є тільки Бог”.

Владика також провів глибоку паралель між вбогими яслами у Вифлеємі та серцем людини, наголосивши, що лише Христос може наповнити внутрішню порожнечу та дати справжню радість.

Окремо архиєрей згадав про теперішній важкий час війни, закликавши до молитви за українських воїнів, поранених та полеглих захисників України.

Звертаючись до нововисвяченого священника, єпископ наголосив, що Священство є великим даром і благословенням для Церкви та народу, адже через служіння ієрея Господь звершує Святі Тайни і торкається життя людей.