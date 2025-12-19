“Серед терпіння і болю височіє хрест надії та воскресіння” – у Тернополі освятили хрест на місці загибелі людей після ракетного обстрілу

19 грудня у Тернополі освятили пам’ятний хрест на місці зруйнованого будинку на вулиці Василя Стуса, 8, який постраждав внаслідок ворожої ракетної атаки 19 листопада.

Освячення хреста здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільський і Зборівський Теодор Мартинюк разом із єпископом-помічником Володимиром Фірманом та священниками Тернопільського східного деканату УГКЦ, повідомляють у Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.

Митрополит Теодор під час освячення висловив слова підтримки та молитви: “Нехай Боже благословення буде з тими, хто сьогодні перебуває в лікарнях і заліковує рани, завдані ворогом. А тих, хто загинув, ми завжди пам’ятатимемо як наших близьких і рідних. Нехай покров Пресвятої Богородиці буде над нашим містом, а цей святий Хрест охороняє кожного і кожну, хто живе в Тернополі.”

Цей хрест став тимчасовим місцем для молитви за упокій душ загиблих, а в майбутньому на цьому місці планують створити меморіал.