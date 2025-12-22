На Тернопільщині в пожежі загинув чоловік

Нещасний випадок трапився у селі Устя-Зелене Чортківського району. У неділю, 21 грудня близько 13:57 до екстрених служб надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Загоряння помітили сусіди, які й викликали рятувальників.



На місце події прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники локалізували та ліквідували вогонь, а зайшовши до помешкання, виявили тіло власника будинку – чоловіка 1957 року народження. Пенсіонер проживав у будинку сам. За словами сусідів, чоловік зловживав спиртними напоями.



За попередніми даними, причиною смерті стало удушення чадним газом під час пожежі. Ймовірно, займання виникло через необережне поводження з вогнем – куріння в приміщенні.



Обставини події з’ясовують відповідні служби. За даним фактом слідчі Бучацького відділення поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.



Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та пам’ятати, що недбалість у поводженні з вогнем може мати фатальні наслідки.







Поділіться:









