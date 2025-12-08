Героїзм, що стає поезією: тернополянка присвятила вірш рятувальникам, вражена їхньою стійкістю після ворожої атаки

Сьогодні, 8 грудня, до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області завітала особлива гостя. Місцева мешканка прийшла до підрозділу, аби висловити свою вдячність не просто словами, а творчістю, яка народилася під впливом побаченого героїзму.

На написання зворушливого вірша жінку надихнула титанічна та самовіддана праця наших надзвичайників під час ліквідації наслідків ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада. Тоді, у надскладних умовах, рятувальники протягом чотирьох діб без упину боролися з масштабною пожежею, розбирали завали та рятували людські життя. Ця витривалість, професіоналізм та незламність духу вогнеборців настільки глибоко вразили тернополянку, що вона виклала свої емоції та повагу у римованих рядках.

Під час зустрічі авторка зачитала присвячений рятувальникам твір, привітала особовий склад із прийдешніми зимовими святами та ще раз подякувала за їхню нелегку, але життєво необхідну службу, яка дарує безпеку та надію всьому місту.