Лайфхаки для фотосесії вагітних від тернопільського фотографа Людмили Стахів

Чим Людмила Стахів відрізняється від інших фотографів у Тернополі? Окрім особливого стилю фото, ставлення до клієнта, цей фотограф надає у безкоштовне користування аксесуари, одяг, елементи декорацій.

У нещодавньому інтерв’ю для “Погляду” Людмила Стахів розповіла про лайфхаки для фотосесії вагітних:

Найкраще фотографуватися з 26-го по 32-й тиждень вагітності. На пізніших термінах у майбутньої мами часто з’являються набряки, змінюється форма обличчя, та й фізично вже важче.

Основна особливість вагітності – це збільшення маси тіла, через що деякі майбутні матусі починають комплексувати та відмовляються від фотосесії. Що робити в такій ситуації? Звичайно, погоджуйтесь на зйомку! Однак, обираючи виконавця, спробуйте знайти дійсно професійного фотографа. Справжній фахівець завжди зможе заспокоїти, до того ж, він здатен зробити розкішні знімки з будь-якою моделлю.

Дуже важливо наперед ознайомити фотографа, які образи хочете створити. Пошукайте варіанти фото в інтернеті. Розкажіть, що з одягу на фотосесію вже маєте, чого бракує.

Якщо на перукареві можна зекономити, то професійний макіяж обов’язковий.



При виборі одягу важливо орієнтуватися і на інтер’єри студії, щоб образ був “в тему”.

Передусім, я за мінімалізм. Коли акцент на модель, а не на інтер’єр і антураж. Тому рекомендую відмовитися від строкатого одягу на користь однотонного. Кольори: білий, бежевий, сірий, пудровий/персиковий, темно синій, чорний і звичайно ж червоний.

Найкраще виглядають приталені сукні — вони добре сідають на животик і не додають зайвого об’єму. А головне — підкреслюють силует.



Дуже ефектно виглядає боді з капелюшком.

Фотосесія для вагітних не повинна затягуватися, тому що це досить активний процес, принаймні, я так працюю. Під час зйомки ми багато рухаємося, і не хочеться, щоб дівчина втомилася. Оптимальний час — півтори години, а якщо передбачена зміна кількох образів, то дві. Але не більше.



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