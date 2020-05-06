Чому не варто ремонтувати газову колонку самотужки

Спеціалісти зазначають, що термін служби газової колонки коливається від 10 до 15 років. Саме стільки часу вона працює безаварійно. Але вони не говорять про одну надважливу річ, що таке можливе тільки за умови своєчасного сервісного обслуговування і регулярних техоглядах обладнання. Так, газові колонки надійні і безпечні, вони обладнані ситстемою газ-контролю і різними аварійними запобіжниками.

Але все ж ніхто не відміняв того факту, що саме цю техніку внесено до категорії вибухонебезпечних адже тут задіяні і електика, і газ, котрі при нехтуванні технікою безпеки і некваліфікованому втручанню можуть стати загрозою для користувачів. Саме на цьому наголошують у інструкціях агрегатів. Але й інша сторона медалі коли ремонт довіряють не спеціалістам або спеціалістам з сумнівною репутацію, або ж першому ліпшому порекомендованому майстру. Після таких втручань ремонт значно здорожчується адже треба поремонтувати і поломку і наслідки неправильного ремонту.

З вами ніколи такого не станеться, якщо ви одразу ж довірите ремонт газового агрегата правильному виконавцю. А відшукати кваліфікованого досвіченого майстра вам допоможе сервіс Майстер911. У базі порталу 4000 виконавців, які підтвердили свої вміння і кваліфікацію, які гарантують якість виконаних робіт і дорожать своєю репутацією. Вони здійснюють ремонт газовых колонок Чернигов оперативно, надійно і в повному обсязі.

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То що в роботі вашої газової колонки викликало ваше занепокоєння? Коли саме потрібна кваліфікована допомога і ремонт?

Коли агрегат не включається. Якщо напір води достатній, то могла подертися мембрана, батарейки сіли, немає зв’язку між датчиком і системою газ-контролю, вийшли з ладу сервомотор або блок керування.

Коли колонка гасне від перегріву. Можливе спрацювування захисного механізму, який відключає агрегат при надмірному нагріванні.

Коли колонка погано або недостатньо нагріває воду. Або зносилася мембрана, або забилася колонка чи теплообміник.

Коли систематично вимикається через 2-3 хвилини, і включення можливе тільки після охолодження, проблема в димоході. Якщо елементи живлення не сіли, а вимикання і загасання відбувається одразу після включення, то несправний датчик іонізації полум’я.

Коли чути хлопки при вмиканні, то газ заповнює камеру згоряння передчасно. Це треба виправити.

Коли агрегат коптить і викидає клапті сажі, то це означає, що ви нехтували плановими чистками і техоглядами, і система газ-контролю спричиняє аварійне вимкнення. Така несправність найбільш притаманна зимового періоду. Тому, підготуйтеся до холодів завчасно.

У будь-якому разі, ви ж розумієте, що напевне визначити поломку агрегата самотужки ви не можете. Тому не ризикуйте своїм життям і життям інших. Тим паче, що кваліфіковані майстри служби Мастер911 завжди готові прийти на допомогу! Швидко, якісно, надійно і без зайвих клопотів. Просто звернись!