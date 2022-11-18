12:54 | 18.11.2022
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП загинула людина

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 листопада на автодорозі Тернопіль – Збараж – Ланівці. Близько 23.00 годин, в с. Чернихівці Збаразької територіальної громади, не розминулись вантажний автомобіль «Volvo» та легковий «Skoda Octavia».

На жаль, водій легківки, 35-річний житель с. Старий Збараж, зазнав травм, несумісних із життям та загинув на місці аварії. Щоб дістати тіло загиблого з понівеченого автомобіля знадобилась допомога рятувальників.

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