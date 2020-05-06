У Чорткові зробили черговий крок на шляху до чистої води у кранах (відео)

Скориставшись відсутністю речового ринку в історичній частині міста, працівники Чортківського водоканалу розпочали масштабні ремонтні роботи із заміни водопроводу. Замість близько трьохсот метрів старих чавунних труб на вулицях Ринок, Аптечна та Петрушевича з’являться нові – пластикові.

Часто містяни скаржаться, що з їх кранів тече брудна, непридатна для використання вода. Та справа зовсім не у воді! Брудною вона стає через жахливий стан старих труб, які не замінювали протягом десятиліть.

Також на перехресті вулиць Шевченка та Ринок встановили третій у місті поверхневий сучасний пожежний гідрант австрійського виробника. На черзі заміна водопроводу по вулиці Шевченка. Від магазину “1000 дрібниць” до супермаркету “Норма” через площу Героїв Євромайдану. Нагадаємо, що вже рік у водопровідну мережу міста подається вода не з річки, а виключно з свердловин.

Відтак, лише капітальна заміна старого трубопроводу дозволить чортків’янам отримувати якісну та чисту воду.