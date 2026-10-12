Майже 4,2 млн грн збитків «Укрзалізниці»: у Тернополі підозрюють екскерівника локомотивного депо

Колишньому начальнику локомотивного депо «Тернопіль» повідомили про підозру у службовій недбалості, яка, за даними слідства, завдала АТ «Укрзалізниця» майже 4,2 млн грн збитків. Йдеться про неналежний контроль за використанням дизельного пального з грудня 2023-го до жовтня 2024 року.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

За версією слідства, колишній керівник локомотивного депо регіональної філії «Львівська залізниця» не забезпечив належного контролю за використанням паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, він не встановлював причин перевитрат дизельного пального та не вживав заходів для їх припинення.

За висновками експертиз, унаслідок неналежного виконання посадових обов’язків підприємству завдали матеріальної шкоди на суму майже 4,2 млн грн.

Протиправну діяльність викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Заходи проводили за сприяння Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Екскерівнику депо повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.