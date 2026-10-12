У Чорткові миють резервуари для води: де можливе зниження тиску

У Чорткові працівники водоканалу проводять планове очищення водозбірних басейнів, у яких накопичується вода перед подачею у водопровідні мережі різних районів міста. Під час робіт можливе тимчасове зниження тиску води, особливо в нижній частині Чорткова.

Про це повідомили у Чортківській міській раді спільно з КП «Чортків водоканал».

Під час очищення воду з резервуарів повністю спускають, після чого працівники миють стінки та дно басейнів. Далі поверхні обробляють гіпохлоритом для знезараження.

Після завершення очищення працівники відкривають пожежні гідранти та промивають водопровідну мережу, щоб видалити залишкові домішки.

У водоканалі пояснюють, що з часом на дні та стінках резервуарів накопичуються природний осад і домішки. Регулярне очищення допомагає підтримувати належну якість води, зменшувати ризик потрапляння забруднень у водопровідну мережу та забезпечувати стабільну роботу системи водопостачання.

Через технічні переключення, необхідні для проведення робіт, у деяких районах міста можливе тимчасове зниження тиску води.