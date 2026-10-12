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До Шумського краєзнавчого музею передали два старовинні вуличні ліхтарі

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Шумський краєзнавчий музей поповнився двома старовинними металевими вуличними ліхтарями. Їх передав до музейної колекції житель Шумська Євсевій Костюк.

Як повідомили у Шумському краєзнавчому музеї, колись ці ліхтарі освітлювали церковне подвір’я.

У музеї подякували Євсевію Костюку за передані предмети та внесок у збереження історичної спадщини Шумщини.

Такі знахідки допомагають зберігати пам’ять про минуле краю та передавати її наступним поколінням.

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