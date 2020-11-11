На Тернопільщині масово порушують земельне законодавство

У жовтні інспектори Держгеокадастру Тернопільщини здійснили 125 перевірок земельного законодавства.

У жовтні 2020 року державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області здійснили 125 перевірок з питань дотримання вимог земельного законодавства, під час яких виявили 73 порушення земельного законодавства.

За результатами перевірок проведено розрахунки розміру шкоди, заподіяної внаслідок порушень вимог земельного законодавства, на загальну суму 28 тис. гривень, із яких добровільно сплачено 87 тис. гривень враховуючи попередній період.

Під час своєї роботи фахівці Тернопільського Держгеокадастру оформили матеріали 24 адміністративних справ, виявивши порушення земельного законодавства. За цими фактами вжито заходів реагування, зокрема на порушників накладено стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 77,5 тис. грн, із них добровільно сплачено 44 тис. гривень.

Довідково

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.