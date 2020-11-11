Видужали 182 людини, зареєстровано 160 нових випадків COVID-19 та дві смерті 11 листопада в Тернопільській області

Станом на 11 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22547 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21053 випадки – дорослі, 1494 випадки – діти), з них 299 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18109 осіб.