Видужали 182 людини, зареєстровано 160 нових випадків COVID-19 та дві смерті 11 листопада в Тернопільській області
Станом на 11 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22547 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21053 випадки – дорослі, 1494 випадки – діти), з них 299 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18109 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5945 (4660 одужало, 65 летальних, 1220 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1053 (855 одужало, 9 летальних, 189 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1084 (910 одужало, 18 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 973 (863 одужало, 17 летальних, 93 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1075 (852 одужало, 16 летальних, 207 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1071 (905 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 143 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1055 (879 одужало, 14 летальних, 162 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 538 (500 одужало, 6 летальних, 32 продовжують хворіти);
– Козівський район – 667 (558 одужало, 5 летальних, 104 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1349 (1123 одужало, 22 летальних, 204 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 552 (482 одужало, 2 летальних, 68 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 929 (786 одужало, 16 летальних, 127 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 791 (597 одужало, 5 летальних, 189 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 325 (248 одужало, 3 летальних, 74 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 960 (716 одужало, 24 летальних, 220 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1835 (1421 одужало, 16 летальних, 398 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1620 (1238 одужало, 20 летальних, 362 продовжують хворіти);
– Шумський район – 725 (516 одужало, 17 летальних, 192 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 182 особи;
проведено 1058 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 81 р. м. Чортків, чоловік 56 р. Чортківський район с. Сосулівка.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (38 осіб)
Бережанський район (18 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Рогачин – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Нараїв – 3
• с. Волиця – 1
• с. Котів – 1
• с. Гиновичі – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 3
Гусятинський район (3 особи):
• с. Целіїв – 1
• с. Верхівці – 1
• с. Тудорів – 1
Заліщицький район (2 особи):
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
Збаразький район (10 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Чернихівці – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Синява – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 2
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Кальне – 2
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Горинка – 2
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Старий Почаїв – 1
️Лановецький район (15 осіб):
• м. Ланівці – 9
• с. Борщівка – 1
• с. Великі Кусківці – 3
• с. Грибова – 1
• с. Оришківці – 1
️Монастириський район (3 особи):
• с. Високе – 1
• с. Григорів – 1
• с. Підлісне – 1
Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 3
• с. Остап’є – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Дорофіївка – 2
• с. Старий Скалат – 1
• с. Токи – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Галич – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (10 осіб):
• смт Микулинці – 1
• с. Довге – 1
• с. Хмелівка – 1
• с. Сороцьке – 2
• с. Кровинка – 1
• с. Струсів – 1
• с. Бернадівка – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Воля – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• с. Байківці – 3
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Лозова – 1
• с. Мишковичі – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Чистилів – 1
️Чортківський район (1 особа):
• смт Заводське – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Вілія – 1