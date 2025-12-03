Перемога для студентів: Верховний Суд підтвердив право на відстрочку після повторного вступу

Адвокат Віталій Сідоров повідомив, що Верховний Суд України прийняв важливе рішення, яке змінює ситуацію для тисяч студентів, що стали жертвами неправомірних дій Міністерства освіти і науки. У справі № 620/16629/24, що була остаточно вирішена 12 листопада 2025 року, Суд поставив крапку в питанні відстрочок для студентів, які після відрахування з бакалаврату вступали заново.

“Рівень освіти вважається здобутим лише після завершення навчання і отримання диплома. Якщо диплома немає — рівень НЕ здобутий”, — зазначив Верховний Суд у своєму рішенні, підтверджуючи, що повторний вступ на той самий або нижчий рівень не порушує законодавчої послідовності освіти.

Згідно з постановою, такі студенти мають повне право на відстрочку від мобілізації згідно з п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Міністерство освіти і науки, а також Державне підприємство «Інфоресурс» повинні внести відповідні зміни в Єдину державну електронну базу освіти (ЄДЕБО), зазначивши, що такі випадки не порушують законодавчої послідовності.

“Це рішення — для тисяч хлопців, які після відрахування вступили заново і роками жили у страху перед ТЦК,” — додав адвокат Віталій Сідоров.

Цей прецедент, що отримав підтримку Верховного Суду, має обов’язкову силу для всіх судів, ТЦК та Міністерства освіти. Для студентів, які потрапляють під це рішення, відкривається можливість безперешкодного продовження навчання без побоювань щодо мобілізації.

До цього рішення, студенти, які відраховувалися та повторно вступали на той самий або нижчий рівень, часто стикалися з відмовами у наданні відстрочки, оскільки вважалося, що вони вже “здобули” цей рівень освіти. Проте Верховний Суд спростував цей міф, визнавши, що тільки отримання диплома є підтвердженням здобуття рівня освіти.