На Тернопільщині планують розгорнути ще тисячу ліжок для хворих на коронавірус

Медична система області дозволяє розгорнути ще тисячу ліжок для хворих на коронавірус.

Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо усі місця будуть заповненими, відкриватимуть польові госпіталі. Втім, проблемою є підведення кисню.

Близько 80% відсотків ліжкового фонду, передбаченого для хворих на коронавірус, має бути забезпечено подачею кисню, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У теперішніх умовах реалізувати таке завдання складно, оскільки для прокладення кисню необхідно звільнити приміщення.

«Наше завдання – максимально забезпечити хворих коронавірус ліжками у стаціонарних закладах, підвести до цих ліжкомісць кисень. Киснем має бути забезпечено 80% ліжкового фонду, який ми виділяємо для хворих на коронавірус, чи це пряма подача кисню, чи це концентратори. Ми отримали медичну субвенцію у сумі 14,5 млн. грн.. ці кошти вже є у лікувальних закладах. Зараз складний період: і хворих багато, і кисень необхідно до ліжкомісць підводити».

За Збручем