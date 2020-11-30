Тернопільський гурт Tik Tu закликав слухачів дозволити собі відпочити

Тернопільський гурт нещодавно презентував нову карантинну пісню “Нічо не хочу” та кліп до неї.

Запис та зведення пісні традиційно проходили на студії Шпиталь Рекордс, але новий сингл вирізняється способом мастерингу.

“Вперше я почув демку від Наталки десь рік тому. Вона прийшла на мою студію і відправила погуляти на годинку, щоб записати свої вокали у священній тишині. Потім у карантинні місяці ми “допилювали” аранжування та зведення, оскільки по настрою ця пісня максимально резонувала з нами та з усіма довкола. Крутий досвід був з мастерингом — його робив нам Олександр Дворецький з Badminton Music Studio, прокручувавши запис через плівку і добиваючись вінтажного настрою. З “Нічо Не Хочу” це дуже заканало, радимо всім робити такий експеримент зі своїми записами теж”, — розповів у коментарі нашому виданню учасник гурту Лесик Драчук.

Натхненням для тексту став карантин та його вплив на людину.

“По суті все це було надиктовано умовами, у яких ми опинились, та загальним настроєм, що панує на теперішній момент. Усі інтроверти отримали шанс перевірити себе на міцність. Якщо вже світ на паузі, цим варто скористатись, подарувати собі цей спокій, час на перезавантаження чи повне переосмислення”, — додає вокалістка Наталка Багрій.

Підтримати пісню вирішили яскравим кліпом.

“У цьому питанні у нас уже протоптана стежина. Ми мали за щастя знімати минулого літа із Софією Чайковською та Дмитром Заглинським відео на пісню “Інтроверт“. Це були кайфові, але досить інтенсивні та насичені зйомки. На пісню “Нічо не хочу” мене надихнули Софіїні фотороботи, в які я закохана, їх захотілось оживити, втілити у персонажа. Зйомки відбулись досить швидко та оперативно у Києві. Ми за усім спостерігали дистанційно. А от ювелірна робота із відео зайняла більше часу, багато роботи із вишивання кольором та структурою”, — зазначає Наталка.

Скоро Tik Tu почне роботу над озвученням мультсеріалу з подругою гурту Наталкою Гайдою. Також музиканти готують секретну колаборацію, роботи над якою вже розпочалися. Деталей не розкривають, але кажуть, що це буде не просто сингл чи відеоробота, а концептуальний та достатньо продуманий проєкт.

Гурт Tik Tu виник у 2014 році в Тернополі. На рахунку колективу чимало живих виступів. Дебютний альбом “Shuma” музиканти випустили у 2017 році. Зараз же на їхньому рахунку два повноформатники, зокрема й крайній LP “Ulitakis” (2019), на який ми писали розлогу рецензію.

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