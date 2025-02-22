“Мільйони з нізвідки: тернопільський посадовець приховав 1,5 млн грн на картці”

Під час повної перевірки декларацій посадовців Тернопільщини фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виявили недостовірні відомості на загальну суму 2,2 млн грн. Про це повідомив заступник Голови НАЗК Сергій Гупяк на брифінгу.

За його словами, з початку року було розпочато перевірку шести декларацій чиновників з регіону, і станом на лютий завершено чотири з них. У двох випадках, тобто у 50% перевірених декларацій, виявлено суттєві порушення.

Одна з найбільших невідповідностей стосується керівника місцевого органу самоврядування. За даними НАЗК, на його банківську картку надходили кошти від третіх осіб, що в підсумку склало 1,5 млн грн, проте ця сума не була задекларована. Матеріали передано правоохоронцям для розслідування у межах кримінального провадження.

Гупяк також наголосив, що завдяки вдосконаленій системі логічно-арифметичного контролю відбір декларацій для повної перевірки відбувається за новим принципом – за наявності ризикових маркерів, а не за фіксованим списком осіб. За минулий рік НАЗК розпочало 1050 повних перевірок декларацій, з яких 715 вже завершено. У 353 випадках, що становить 50%, виявлено порушення на загальну суму 3,8 млрд грн.

“Це нові методи, які дають відчутні результати. Якщо у 2021 році лише у 20% перевірених декларацій фіксували порушення, то тепер цей показник зріс до 50%”, – зазначив Гупяк.