У Білецькій громаді буде чутно вибухи

У Білецькій територіальній громаді Тернопільського району буде чутно вибухи — піротехніки ДСНС знищуватимуть боєприпаси

Сьогодні, близько 14:00, поблизу села Чистилів працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть боєприпаси часів Другої світової війни, виявлені на Тернопільщині. Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки. Дякуємо за розуміння!Як

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