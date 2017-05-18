У Тернополі забрали ще одну радянську будку

17 травня 2017 року робочою групою демонтовано дві тимчасові споруди, власники яких не встановлені, за адресами: вул. Слівенська,15 та Лесі Українки, 21.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 12.04.2017 року № 248 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Зазначені демонтовані тимчасові споруди знаходяться на території ПП «Наш дім» за адресою вул. Лесі Українки, 5а в м. Тернополі.

Для повернення демонтованих тимчасових споруд власникам необхідно звернутись в КП «Тернопільводоканал» (вул. Танцорова, 7) та в ПП «Наш дім » (вул. Клима Савури, 3) з питань відшкодування коштів, витрачених на проведення робіт з демонтажу, перевезення та зберігання об`єктів.