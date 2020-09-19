Свідомі тернополяни взяли участь у «Всесвітньому дні прибирання»

Сьогодні о 14 годині десяток волонтерів очищували територію поблизу парку Національного відродження. За годину зібрали більше 5 пакетів сміття. Так жителі міста долучилися до всесвітньої акції «World Cleanup Day», яку з 2009 року організовує міжнародних рух «Let’s Do It World».

На думку волонтера Андрія: «Наша Земля – це домівка, і від того в якому вона стані напряму залежить наше здоров’я. Я долучився до цієї ініцативи, так як вважаю питання екології дуже важливим на сьогоднішній день. Усіх закликаю долучатися!»

Деякі відходи вдалося посортувати: окремо пластик, окремо скло. Волонтери проявили на практиці своє відповідальне ставлення до природи.

«Ми підтримали всесвітню акцію «World Сleanup Day, – говорить регіональний координатор «Let’s Do It Ukraine» Андрій Слота. Своїми діями хотіли привернути увагу суспільства до проблем, які негативно впливають на планету і на людство в цілому. Окрім цього, дана акція має і просвітницьку місію – виховати екологічне мислення. Оскільки той, хто прибирав вже ніколи не буде смітити сам. Зробимо Україну чистою разом!»

З 2015 року громадська організація “Let’s do it Ukraine” проводить всеукраїнські прибирання. Цьогорічне прибиранння залучило низку урядових інституцій та приватних підприємців. Прибирання є аполітичними та нерелігійними, а тому не залучає політиків до прибирання.

У третю суботу вересня люди виходять і прибирають території від сміття. Вперше вона була проведена в Естонії у 2009 році. До сьогодні вона охоплює 180 країн та мільйони волонтерів.