Дівчині з Харкова, яка викликала поліцію на місце теракту у Львові, пообіцяли 2000 грн – СБУ

18-річній дівчині із Харкова, яка за даними слідства надала хибне повідомлення в поліцію про пограбування магазину на вулиці Данилишина у Львові, поблизу якого згодом стався теракт, пообіцяли 2000 гривень. Про це пише «Суспільне. Львів».



Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький.

“Було затримано можливу посібницю, яка перебувала в місті Харкові, після доставлена у Львів. Жінці з Харкова пообіцяли 2000 гривень”, — розповів Рудницький.

Слідчі дії щодо неї тривають, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Також Іван Рудницький додав, що дівчині нещодавно виповнилося 18 років.

“Наскільки я знаю, зараз буде прийматися рішення і по другій співучасниці. Зрозуміло, є різні оперативні версії, є слідчі версії. Є коло звʼязків, що однієї, що іншої фігурантки. Тому слідство ведеться, з метою не нашкодити слідству — деталі будуть згодом”, — додав заступник голови СБУ.

33-річній мешканці Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту, 23 лютого обрали запобіжний захід — арешт без права внесення застави. За даними слідства, вона виготовила та встановила вибухові пристрої в центрі Львова, внаслідок чого загинула поліцейська та були травмовані 25 людей.

Що відомо про хибний виклик поліції

Попередньо у прокуратурі повідомляли, що дзвінок про виклик поліції поступив із Харківської області.

“Це був хибний виклик про те, що нібито дві особи проникли в приміщення одного з магазинів по вулиці Данилишина. З приводу людей, які дістали поранення, там не тільки є поліцейські, а й хлопець, який проживав неподалік”, — розповів Суспільному Назар Марків.

За даними прокурора, вибухівку встановили у проміжку між 23:00 та 23:30 21 лютого. А близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення у магазин на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу пролунав вибух, а після другого — ще один.

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого

У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. Внаслідок цього загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей — травмовані.

Як повідомили у Службі безпеки України, вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

“На лінію 102 надійшла інформація про те, що двоє невідомих чоловіків у темному одязі пошкодили жалюзі та зламали замок на дверях місцевого магазину, після чого проникли всередину приміщення. Згодом на місце події прибули екіпажі поліції. Після цього пролунали вибухи”, — повідомили у СБУ.

За даними очільника МВС Ігора Клименка, серед травмованих працівники Національної поліції і Національної гвардії, які несли службу з охорони публічного порядку. Проте також “є і цивільні”.

Згодом правоохоронці затримали жінку, яка може бути виконавицею вибухів у Львові, в одному із районних центрів області. Це 33-річна мешканка Рівненської області.

За даними слідства, 33-річна жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях. Попередньо, це було зроблено за вказівкою “куратора” спецслужб РФ. Її затримали в районі міста Старий Самбір.

Попередньо встановили, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Момент ймовірного закладання вибухівки потрапив на камери спостереження.

33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.