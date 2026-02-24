На Тернопільщині пабліки для ухилянтів адміністрував працівник пресслужби мерії

Чортківський районний суд Тернопільської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 лютого.

Із 14 травня 2024 року по листопад 2025 року житель міста Чортків був адміністратором каналу в Telegram на 1,5 тисячі читачів і групи на 12 тисяч підписантів, а також тематичної групи в Viber на 12 тисяч учасників. У цих спільнотах обвинувачений писав про місце перебування військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційні заходи, що давало можливість учасникам цих груп ухилятися від військової служби.

Наприкінці листопада 2025-го за місцем проживання чоловіка пройшов обшук. Адміністратором спільнот виявився спеціаліст пресслужби Чортківської міської ради. Через два місяці чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

За угодою, громадянина засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 1 рік.