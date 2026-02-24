Рятувальники Тернопільщини прощалися зі своїми колегами, які трагічно загинули в ДТП

Рятувальники схилили голови в глибокій скорботі. У Підгайцях відбулося прощання з майстер-сержантом Василем Танасишиним та майстер-сержантом Романом Гнатівим.

Їхні життя трагічно обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час слідування до місця проведення ротації. Вони прямували для виконання службових завдань — так само відповідально й самовіддано, як робили це щодня.

Василь Танасишин був водієм 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону. Роман Гнатів служив пожежним-рятувальником у 14-й державній пожежно-рятувальній частині 6-го державного пожежно-рятувального загону.

Вони були частиною однієї команди. Людьми честі й обов’язку. Тими, хто першим приходить на допомогу й до останнього залишається у строю — без гучних слів, але з повною відповідальністю за кожне рішення.

Це непоправна втрата для всієї служби. Для побратимів по службі, друзів, родин. Біль, який неможливо виміряти словами.

Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Ми розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і шана загиблим рятувальникам.