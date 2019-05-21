Петро Порошенко в останні дні каденції присвоїв почесне звання дружині тернопільського нардепа
Указ про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” Ользі Барні Петро Порошенко підписав в останні дні своєї кадееції – 17 травня.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю присвоїти почесне звання “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ” БАРНІ Ользі Василівні – доцентові кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, – йдеться в указі.
Барна Ольга Василівна – Кандидат педагогічних наук, доцент, вчитель/викладач вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічне звання вчитель/викладач-методист
Доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім.В.Гнатюка