Новини Тернополя 

Петро Порошенко в останні дні каденції присвоїв почесне звання дружині тернопільського нардепа

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Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð¤ÑÐ·Ð¸ÐºÐ¾-Ð¼Ð°ÑÐµÐ¼Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¸Ð¹ ÑÐ°ÐºÑÐ»ÑÑÐµÑ Ð¢ÐÐÐ£ ÑÐ¼. Ð.ÐÐ½Ð°ÑÑÐºÐ°.Указ про присвоєння почесного звання  “Заслужений працівник освіти України” Ользі Барні Петро Порошенко підписав в останні дні своєї кадееції – 17 травня.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю присвоїти почесне звання “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ” БАРНІ Ользі Василівні – доцентові кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, – йдеться в указі.

Барна Ольга Василівна  – Кандидат педагогічних наук, доцент, вчитель/викладач вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічне звання вчитель/викладач-методист

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім.В.Гнатюка 

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