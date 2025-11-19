Понад 80 літрів крові зібрали сьогодні для порятунку тернополян, які постраждали від російської атаки
Сьогодні наш центр прийняв 167 донорів. Завдяки вашій небайдужості ми повністю забезпечили термінову потребу медичних закладів у крові для допомоги постраждалим.
Ми вдячні всім, хто прийшов сьогодні, хто стояв у черзі, хто підтримував одне одного ♥️
Завтра ми продовжуємо роботу.
Просимо всіх, хто планує здати кров, записуватись за номерами:
📞 0352 25 26 14
📞 0352 52 52 12
Це допоможе уникнути тривалого очікування та дасть змогу нам організувати процес максимально ефективно.
💔Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим!